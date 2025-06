Viviano su Sebastiano Esposito: “Spero vada alla Fiorentina, deve fare il salto per diventare un grande calciatore”

A Tvplay ha parlato l’ex portiere di Fiorentina, Palermo e Sampdoria Emiliano Viviano che ha detto la sua sui fratelli Esposito entrambi accostati ai gigliati: “Pio Esposito è forte vero, ha doti che in Italia nessuno ha al momento e per questo credo sarà l’attaccante futuro della nostra Nazionale. Mi sembra assurdo che l’Inter lo voglia cedere anche solo in prestito perché farebbe comodo dietro a Lautaro e Thuram e comincerebbe a conoscere il mondo della Serie A con una grande squadra.”

Su Sebastiano Esposito: “Spero vada alla Fiorentina, deve crescere ma per lui è il momento di andare in una squadra di media classifica italiana dove può confermare quanto fatto ad Empoli e da altre parti. Firenze sarebbe perfetta.”