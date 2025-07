Pedullà: “Nessuna offerta per Beltran. Esposito? Fiorentina riflette. Si cerca una prima punta”

Alfredo Pedullà, nel corso della diretta Twitch di Passione Fiorentina, si è soffermato sui movimenti in uscita della Fiorentina e sulla situazione legata a Sebastiano Esposito dell’Inter. Queste le sue parole:

“Beltran e gli esuberi? Non ci sono offerte per Beltran, ci sono state offerte di ‘prestito. Se vai dalla Fiorentina e chiedi Beltran la Fiorentina apre ma lo vuole cedere in prestito con obbligo al 70% di quelle che vuole spendere. Esposito piace ma il club sta facendo delle riflessioni e adesso è ferma. Se prendi Esposito prendi una seconda punta, ma la Fiorentina sta cercando una prima punta. Deve trovare una sistemazione a Nzola che ha un buon mercato. Se ti liberi dell’Ingaggio di Nzola, Ikonè, Brekalo più i cartellini e i soldi di Ghilardi ti ripaghi il centrocampista. Ikonè è stato accostato anche al Torino, magari se esce Ndoye il Bologna ci prova, in Franci può avere mercato, può essere un’operazione redditizia. Quindi aspetterano le uscite nel mentre riflettono e poi magari chiudono il centrocampista. Sottil è un altro che può uscire.”