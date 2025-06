Gazzetta svela: “In caso di addio di Kean, Fiorentina su Piccoli e Sebastiano Esposito”

Il colpo, la stella italiana è naturalmente Moise Kean nel quale la Fiorentina ha creduto la scorsa estate dopo che la Juventus lo aveva sostanzialmente scaricato. Moise è stato il totem della Viola con 19 gol in campionato, un vero trascinatore che adesso è attenzionato dai grandi club di tutto il mondo. Chi paga la clausola da 52 milioni se lo assicura.

Ma, in caso di partenza, Pradè e Goretti, dopo aver preso Dzeko, che, come Gosens, conosce la A, puntano sempre sul made in Italy. I contatti avviati riguardano Sebastiano Esposito dell’Inter e Roberto Piccoli del Cagliari. Due centravanti che possono solo crescere ancora. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.