Pedullà: “Esposito nome concreto, a 5-6 milioni è un affare e verrebbe volentieri alla Fiorentina”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato oggi in esclusiva alle 14:00 su Passione Fiorentina dei principali movimenti di mercato della squadra gigliata. Particolarmente interessante il passaggio su Sebastiano Esposito, seconda punta di proprietà dell’Inter e ultimamente accostato alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “È un nome da spendere. Non per oggi o domani, dobbiamo vedere più avanti. Se puoi prendere Esposito a 5-6 milioni è un affare. È un ragazzo che doveva esplodere, quattro anni fa si parlava di Sebastiano esattamente come adesso si parla di Pio. Quattro anni fa venne a Roma il PSG per prenderlo, poi la cosa non andò e iniziò il giro dei prestiti. Partirebbe a piedi per venire a Firenze, ci verrebbe molto volentieri. Dunque dobbiamo seguire 1-2 attaccanti, dipende dalla situazione Beltran e uscendo dalla vicenda Kean.”