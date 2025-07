Bucchioni: “A Empoli è da tanto che mi parlano bene di Fazzini, può diventare il nuovo Reijnders”

A Radio Bruno è intervenuto il direttore di Italia 7 e giornalista Enzo Bucchioni per commentare le vicende del mondo Fiorentina come la situazione di Moise Kean: “C’è ottimismo perché chi parla con lui, riporta delle sensazioni positive del giocatore per restare a Firenze e anche quanto messo sui social mi fa pensare che voglia rimanere qui piuttosto che andarsene.”

Su Pioli: “Si chiude un ciclo con lui che torna a Firenze dove non era stato trattato bene dalla vecchia dirigenza. Sono felice che sia tornato e penso che sia un allenatore più cresciuto di prima anche dopo l’esperienza di Astori. Ha un grande legame con la città e vuole ritornare per portare gioia ai fiorentini come una vera missione.”

Su Fazzini: “Lui è un bel giocatore, è da tanto tempo che da Empoli me ne parlano benissimo anche prima dell’esplosione di Baldanzi. Potrebbe diventare anche un titolare inamovibile, ma lo devi far crescere e gli devi dare spazio. Fazzini potrebbe diventare il nuovo Reijnders facendo tutto a centrocampo.”

Su Seba Esposito: “A me piace tanto ed anche ieri è entrato benissimo nonostante le difficoltà dell’Inter. Ha fatto vedere delle ottime giocate e ci ha fatto vedere che è un giocatore vero che può fare sia la prima punta che la seconda. Mentre Pio non lo potremo mai prendere perché costa troppo.”