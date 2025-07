Galbiati: “Se devo scegliere tra Esposito e Beltran, dico che il primo è nettamente più forte”

A Lady Radio è intervenuto l’ex difensore viola Roberto Galbiati per parlare di vari temi: “Esposito è interessante, ha fatto bene ad Empoli e può essere un buon acquisto, essendo giovane lo preferisco ad un Beltran che abbiamo già visto in tutti i ruoli e non ha mai convinto fino in fondo. Beltran si impegna, lotta ma non mi sembra all’altezza di quanto è stato pagato, non è mai stato il goleador che si credeva quando è arrivato. Esposito è una bella possibilità per il futuro al suo posto anche se lo devi far crescere ancora.”

Prosegue: “Tra i due Esposito mi sembra più forte a livello fisico e in area di rigore. Se devo scegliere prendo Esposito perché lo vedo più adatto come punta sotto tutti i punti di vista piuttosto che un Beltran che più di lì mi sembra non riesca ad andare.”