TMW annuncia: “La Fiorentina potrebbe sfidare la Lazio nella corsa a Payero dell’Udinese”

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Fiorentina potrebbe sfidare la Lazio nella corsa al centrocampista argentino dell’Udinese Martín Payero, classe 1998 e che ha registrato 12 presenze in Friuli in questa stagione con un gol. La Lazio attraversa una situazione complessa a causa del blocco imposto dalla Covisoc. Nel frattempo, la Fiorentina non resta a guardare, pensando e studiando attentamente la situazione per valutare un possibile inserimento.

In attacco, invece, nel caso di una partenza di Kean, la Fiorentina pensa a Piccoli del Cagliari valutato 30 milioni dai sardi e a Sebastiano Esposito che è in uscita dall’Inter e che piace anche al Parma. Nelle ultime ore, però, sta guadagnando terreno anche il nome di Andrea Pinamonti, tornato al Sassuolo dopo la fine del prestito al Genoa, attaccante che potrebbe rappresentare un’opzione concreta per il reparto d’attacco viola. La dirigenza gigliata è al lavoro per assicurarsi i rinforzi necessari e costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.