Esposito: "Quest'estate c'è stato qualcosa con la Fiorentina, poi non si è concretizzato, sono felice dove sono"

Esposito: “Quest’estate c’è stato qualcosa con la Fiorentina, poi non si è concretizzato, sono felice dove sono”

Redazione

24 Gennaio · 21:12

Aggiornamento: 24 Gennaio 2026 · 21:13

Sebastiano Esposito

L’attaccante del Cagliari parla dopo la vittoria del Franchi tra sacrificio, scelta estiva e obiettivi stagionali

Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, è intervenuto alla conferenza stampa alla fine della gara Fiorentina-Cagliari. Queste sono le sue parole: “Il campionato ci chiede di fare sempre gare di sacrificio. Oggi avevo il compito importante di non far giocare un giocatore importante come Fagioli e penso di esserci riuscito”.

Quanto ti manca il gol? “Zero. Mi ricordo all’inizio la stampa non è stata molto brava con me, visto che tutti mi chiedevano il gol. Ma io non vivo per quello: io mi sacrifico e cerco di fare il meglio per la squadra. Ho avuto un mese difficile extra campo. Sono il primo a fare autocritica e oggi penso di essere stato in campo abbastanza bene”.

Sui contatti con la Fiorentina quest’estate: “Sì, c’è stato qualcosa. Poi non si è concretizzato. Io ho preso una decisione però e sono felice di dove sono e della scelta che ho fatto”.

