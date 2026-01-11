Dall’Inghilterra: “Paratici andrà alla Fiorentina, ma a gennaio seguirà il mercato del Tottenham”

Fabio Paratici si prepara a iniziare una nuova avventura alla Fiorentina, ma il suo arrivo a Firenze non avverrà prima dell’inizio di febbraio. Secondo quanto riportato da The Athletic, l’attuale co-direttore sportivo del Tottenham Hotspur resterà pienamente operativo con il club inglese per tutta la sessione di calciomercato invernale.

Paratici continuerà infatti a svolgere il proprio incarico con gli Spurs fino alla chiusura ufficiale del mercato inglese, fissata per lunedì 2 febbraio alle ore 19:00. Solo successivamente passerà formalmente alla Fiorentina, dove avrà la responsabilità della gestione dell’area sportiva.

Il dirigente ex Juventus è già coinvolto nelle strategie di mercato del Tottenham e starebbe seguendo anche quella che dovrebbe essere la prima operazione in entrata di gennaio: l’acquisto del terzino sinistro brasiliano Souza dal Santos. Dall’Inghilterra filtra come la decisione di lasciare il club londinese, sia legata principalmente a motivi personali.