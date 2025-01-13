Di Marzio: "Il Toro vuole Kouamé a titolo definitivo per sostituire Zapata, concorrenza di Cagliari ed Empoli"

Nonostante prestazioni non certo esaltanti in questa prima metà di stagione l'ivoriano pare avere comunque buon mercato per la sua duttilità

Continua la sessione invernale di calciomercato 2025, con le squadre di Serie A che stanno cercando di completare le varie operazioni sia in entrata che in uscita.

E continua a essere da definire anche quale sarà il futuro dell’attaccante ivoriano della Fiorentina Christian Koaumé.

Sul calciatore ivoriano ci sarebbe infatti l’interesse di Torino, Cagliari ed Empoli.

Attualmente, quindi, il futuro del calciatore classe ’97 sembrerebbe essere lontano da Firenze. Di seguito, il punto sulle possibili trattative.

Come detto, Christian Kouamé è adesso nel mirino di 3 squadre di Serie A. Il Torino sarebbe interessato a un’operazione a titolo definitivo per il classe ’97, soprattutto per donare alla rosa granata un nuovo centravanti. Vista anche – e soprattutto – la sua estrema duttilità nella fase offensiva del campo.

Su di lui anche Cagliari ed Empoli, ma entrambe sarebbero propense a prendere il calciatore ivoriano in prestito. Nei prossimi giorni, sono attesi aggiornamenti.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Pradé: “Ora basta, mancano 10 giorni a fine mercato, chi ha mal di pancia ce lo venga a dire”

https://www.labaroviola.com/prade-ora-basta-mancano-10-giorni-a-fine-mercato-chi-ha-mal-di-pancia-ce-lo-venga-a-dire/284557/