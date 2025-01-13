Pradé: "Ora basta, mancano 10 giorni a fine mercato, chi ha mal di pancia ce lo venga a dire"

Il DS della Fiorentina critica apertamente l'atteggiamento della squadra, troppo svagata e inconsistente. I giocatori nel mirino

E' un Daniele Pradé deluso e arrabbiato quello che si presenta in mixed zone per rilasciare alcune dichiarazioni post Monza-Fiorentina ai canali ufficiali della società viola:

"Siamo incazzati, non va bene, mancano 10 giorni alla fine del mercato, chi ha "mal di pancia" ce lo venga a dire, troveremo una soluzione. Qua dobbiamo tornare quelli di prima, abbiamo perso la nostra umiltà, la nostra identità, abbiamo cercato anche di dare delle giustificazioni a tutto questo ma ora basta, non va più bene. Adesso cambiamo registro, il nostro modo di pensare, si arriva al campo la mattina presto si va via la sera tardi e poi valuteremo cosa fare. Stasera c'è poco da dire, ci scusiamo con i nostri tifosi e con il nostro presidente , abbiamo delle motivazioni e delle ambizioni per arrivare in alto ma cosi non si va proprio da nessuna parte. Non ho altro da aggiungere"

Ranieri: “Non siamo compatti, non siamo uniti, adesso non si corre più per il compagno come prima”

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