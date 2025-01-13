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Ranieri: "Non siamo compatti, non siamo uniti, adesso non si corre più per il compagno come prima"

Luca Ranieri ha parlato a Dazn, queste le parole del capitano della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Monza:"Eravamo arrivati a Monza carichi, c'è tanta delusione, prima del loro gol eravamo mess...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 gennaio 2025 23:23
Ranieri: "Non siamo compatti, non siamo uniti, adesso non si corre più per il compagno come prima" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Luca Ranieri ha parlato a Dazn, queste le parole del capitano della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Monza:

"Eravamo arrivati a Monza carichi, c'è tanta delusione, prima del loro gol eravamo messi bene in campo, forse eravamo solo un pochino lenti, dobbiamo ripartire da domani come quando abbiamo fatto le ultime vittorie consecutive. Eravamo troppo fermi, non abbiamo mai rischiato le giocate nemmeno noi difensori, andavamo sul sicuro con i terzini. Non c'era profondità, non siamo più compatti come prima, facciamo una ricorsa in meno e prima accadeva. Qualcosa non va ma sono sicuro che noi diamo sempre il massimo, le vittorie non stanno arrivando, dobbiamo fare una corsa in più, crederci di più. Solo cosi possiamo riprendere il cammino che abbiamo interrotto"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL MONZA

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