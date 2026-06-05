Fiorentina, smentite le voci su Della Rovere del Bayern: non è un obiettivo di mercato

Non risultano contatti concreti tra il club viola e il Bayern Monaco

Nelle ultime ore era circolata l’indiscrezione di un possibile interesse della Fiorentina per Guido Della Rovere, trequartista classe 2007 attualmente al Bayern Munich. Una notizia che aveva accostato il giovane talento azzurro anche al Napoli, parlando di un possibile ritorno in Italia dopo l’esperienza in Germania.

Secondo quanto raccolto, però, le indiscrezioni emerse nella giornata di ieri non troverebbero conferme. Al momento, infatti, non risultano trattative in corso né contatti concreti tra la Fiorentina e il Bayern Monaco per il giocatore.

Della Rovere, cresciuto nel settore giovanile della Cremonese e protagonista con l’Italia Under-19, ha disputato l’ultima stagione prevalentemente con la seconda squadra dei bavaresi, collezionando anche alcune presenze in UEFA Youth League con l’Under 19 e diverse convocazioni con la prima squadra, senza però arrivare all’esordio ufficiale.

La situazione, dunque, resta da monitorare, ma allo stato attuale la Fiorentina non sarebbe impegnata in alcuna operazione per il giovane talento italiano.