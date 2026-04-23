CorSport: "Fiorentina, da Sohm a Nzola fino a Valentini: il punto sui diritti di riscatto"
Tra opportunità di riscatto e rientri, la Fiorentina osserva gli sviluppi
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per diversi giocatori della Fiorentina resta attiva la formula del diritto di riscatto. Valentini, in prestito da circa un anno e mezzo all’Hellas Verona, potrà essere confermato dai gialloblù per 4 milioni di euro. Stessa cifra che il PAOK dovrebbe versare per acquisire definitivamente Bianco.
Il Sassuolo, invece, potrà trattenere Nzola pagando 3,5 milioni. Nel mercato di gennaio la Fiorentina ha ceduto Richardson al Copenaghen: una situazione ancora aperta, che potrebbe portare a un incasso di 10 milioni in caso di mancato riscatto.
Situazione simile per Sohm, attualmente al Bologna con diritto fissato a 14 milioni. Attenzione anche a Moreno al Levante e Amatucci al Las Palmas, il cui eventuale riscatto costerebbe rispettivamente 15 e 5 milioni ai club spagnoli.