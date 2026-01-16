Amoruso: “Mi sono informato su Harrison, non aspettatevi chissà quali grandi giocate”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha commentato ai microfoni di Radio Bruno Toscana i primi movimenti di mercato del club viola, soffermandosi in particolare sui nuovi innesti e sulle prospettive della squadra.

Amoruso ha iniziato parlando dei giocatori già visti in campo: “Di Solomon e Brescianini abbiamo già parlato e abbiamo già avuto occasione di vederli in campo. Quanto a Harrison mi sono informato con chi conosce bene la Premier League, e mi hanno parlato di un calciatore molto veloce che possiede un buon tiro in porta. Non mi aspetterei però chissà quali grandi giocate”.

Successivamente, l’ex difensore ha spostato l’attenzione sul rendimento generale della squadra e sui problemi ancora evidenti: “Ho visto Verona-Bologna e, nonostante la vittoria, la squadra di Italiano continua ad avere grossi problemi difensivi. La Fiorentina dovrà far girare velocemente il pallone, dettare i ritmi di gioco e ripartire in maniere efficace. Bisogna cominciare ad essere cinici e trovare soluzioni diverse, perché anche Kean ormai è troppo prevedibile”.