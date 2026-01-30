Ceccarini scrive: “La Fiorentina sta lavorando per il prestito di Rugani dalla Juventus”

La Fiorentina accelera sul mercato e guarda di nuovo in casa Juventus per rinforzare il reparto difensivo. Come rilanciato dal direttore di Tuttomercatoweb Nicolò Ceccarini, il club viola ha chiesto Daniele Rugani in prestito, avviando i primi contatti con la società bianconera, che sta valutando la formula più adatta per impostare l’operazione.

Con il mercato ormai alle battute finali, la dirigenza gigliata è alla ricerca di un difensore affidabile ed esperto, capace di garantire solidità e alternative immediate all’allenatore. Rugani rappresenterebbe un profilo che risponde a queste esigenze: conoscenza approfondita della Serie A, esperienza internazionale e abitudine a contesti di alta pressione.