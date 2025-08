“Di Mandragora se ne può fare a meno, Comuzzo invece va blindato, ne nascono pochi”

Il procuratore Costantino Nicoletti è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, offrendo una lettura chiara e senza troppi giri di parole sul mercato della Fiorentina. Tra le prime valutazioni, quella su Rolando Mandragora: “Nonostante la buona annata scorsa, se ne può fare a meno – ha detto Nicoletti – anche perché Ndour sembra in crescita e Sohm ha caratteristiche simili. La sensazione è che sia destinato ad andare via”.

Parole completamente diverse, invece, per Comuzzo, difensore classe 2005: “Chi invece terrei a tutti i costi è Comuzzo. Giocatori come lui ne nascono pochi, è un giocatore molto importante con delle caratteristiche uniche. Non penso la Fiorentina se ne voglia privare, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili”.

L’analisi del procuratore è poi passata all’attacco viola, dove Moise Kean ha guadagnato un giudizio più che positivo: “L’anno scorso ha fatto una stagione clamorosa e ha smentito molti scettici, fra cui il sottoscritto. Ma dobbiamo andarci cauti perché quest’anno deve riuscire a confermarsi, che è la cosa più difficile ovviamente”. Più tiepida invece la valutazione su Lucas Beltran: “Non può essere il suo sostituto, ma se non si riesce a piazzare penso possa comunque tornare utile nelle rotazioni alle spalle del bomber”.

Infine, uno sguardo alla griglia della Serie A, dove Nicoletti posiziona la Fiorentina tra le possibili protagoniste, pur con qualche avvertimento: “La Fiorentina si sta rinforzando, la metto in seconda fascia assieme a Roma e Juventus, dietro a Napoli, Milan e Inter. Il problema è che dietro sono sempre di più le squadre che possono insidiare le posizioni per l’Europa: Lazio, Como, Atalanta, Bologna…”.