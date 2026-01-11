11 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:47

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Di Marzio: “La Samp pesca ancora in casa viola, attende Viti e tratta Kouamė”

Calciomercato

Di Marzio: “La Samp pesca ancora in casa viola, attende Viti e tratta Kouamė”

Redazione

11 Gennaio · 22:47

Aggiornamento: 11 Gennaio 2026 · 22:47

TAG:

calcio mercatodi marzioFiorentinakouamèSampdoriaViti

Condividi:

di

I blucerchiati vogliono la A e accelerano sul mercato, contatti intensi con il club viola per difesa e attacco

Dopo l’ultima sconfitta, il 2-1 incassato sul campo dell’Avellino, la Sampdoria sta accelerando per chiudere un’altra operazione di mercato.

Dopo gli arrivi di Brunori, Begic e Martinelli, i blucerchiati ora vogliono un difensore. Si attende una risposta da Mattia Viti, che è in uscita dalla Fiorentina. Il centrale classe 2002, in caso di firma con la Sampdoria, dovrebbe prima risolvere il prestito in viola e fare ritorno, almeno formalmente, al Nizza, club proprietario del suo cartellino.

Ma non finisce qui, perché in casa Fiorentina non piace solo Viti alla Sampdoria. Infatti, anche Christian Kouamé è un’idea.Sono stati avviati i contatti tra i due club oltre a quelli tra la Samp e l’entourage del giocatore.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio