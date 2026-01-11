Di Marzio: “La Samp pesca ancora in casa viola, attende Viti e tratta Kouamė”

Dopo l’ultima sconfitta, il 2-1 incassato sul campo dell’Avellino, la Sampdoria sta accelerando per chiudere un’altra operazione di mercato.

Dopo gli arrivi di Brunori, Begic e Martinelli, i blucerchiati ora vogliono un difensore. Si attende una risposta da Mattia Viti, che è in uscita dalla Fiorentina. Il centrale classe 2002, in caso di firma con la Sampdoria, dovrebbe prima risolvere il prestito in viola e fare ritorno, almeno formalmente, al Nizza, club proprietario del suo cartellino.

Ma non finisce qui, perché in casa Fiorentina non piace solo Viti alla Sampdoria. Infatti, anche Christian Kouamé è un’idea.Sono stati avviati i contatti tra i due club oltre a quelli tra la Samp e l’entourage del giocatore.

Lo riporta gianlucadimarzio.com