Ex ds Nottingham Forest su Solomon: “Le sue caratteristiche mancavano alla Fiorentina”

Filippo Giraldi, ex direttore sportivo del Nottingham Forest, ha parlato ai microfoni di Lady Radio per analizzare il nuovo acquisto della Fiorentina, Manor Solomon: “Quando ero al Nottingham mi fece anche gol col Fulham, è un giocatore interessante. Gioca bene sulle fasce, è predisposto all’uno contro uno ed al cross.

È un giocatore da ultimi trenta metri e non da tutta fascia. Per me l’ideale per lui è l’ala sinistra nel 433. In Serie A può essere di aiuto alla squadra, anche se al Villarreal non ha avuto tanto spazio. Le sue caratteristiche mancavano alla Fiorentina”.