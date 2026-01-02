2 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:05

Ex ds Nottingham Forest su Solomon: “Le sue caratteristiche mancavano alla Fiorentina”

News

Redazione

2 Gennaio · 18:37

Il dirigente, che ha lavorato in club inglesi, ha analizzato le caratteristiche del primo rinforzo invernale della Fiorentina

Filippo Giraldi, ex direttore sportivo del Nottingham Forest, ha parlato ai microfoni di Lady Radio per analizzare il nuovo acquisto della Fiorentina, Manor Solomon: “Quando ero al Nottingham mi fece anche gol col Fulham, è un giocatore interessante. Gioca bene sulle fasce, è predisposto all’uno contro uno ed al cross.

È un giocatore da ultimi trenta metri e non da tutta fascia. Per me l’ideale per lui è l’ala sinistra nel 433. In Serie A può essere di aiuto alla squadra, anche se al Villarreal non ha avuto tanto spazio. Le sue caratteristiche mancavano alla Fiorentina”.

