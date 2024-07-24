Fedele: "Casadei-Fiorentina? Mi piace molto, rivedo in lui Dino Baggio. Colpani molto simile a Zaniolo"

L'ex dirigente ha commentato le possibile mosse di mercato della Fiorentina, in particolar modo i possibili colpi Casadei e Colpani

L'ex dirigente Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri, commentando il mercato della Fiorentina. La sue parole:

"Fiorentina bene, una squadra sbarazzina. Casadei? Mi piace molto, è forte, rivedo in lui Dino Baggio. Facessi ancora il direttore, lo avrei preso già due anni fa. E Colpani è molto simile a Zaniolo. Ai giocatori importanti preferisco quelli indispensabili".

BARAK A SPORTMEDIASET: “PALLADINO MI HA CHIAMATO SUBITO, LA SUA PREPARAZIONE CI RENDERÀ PRONTI PER LA STAGIONE”

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