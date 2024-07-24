Barak a Sportmediaset: "Palladino mi ha chiamato subito, la sua preparazione ci renderà pronti per la stagione"

Il centrocampista ceco è entusiasta del nuovo metodo di allenamento del nuovo mister e pronto per la nuova stagione

Dal ritiro inglese ha parlato Antonin Barak che è tornato sull'arrivo del nuovo allenatore e sul feeling creatosi con lui: "Palladino mi ha chiamato poche ore prima della partita contro il Portogallo, è stato bello conoscerlo subito. Con lui lavoriamo bene, ci trasmette tanta calma. La sua preparazione è tosta, però va bene così perché dobbiamo prepararci per la stagione e bisogna essere pronti. Questo ritiro ci sta dando tante cose positive, abbiamo una squadra giovane con grande fame ed ambizione, si respira entusiasmo che aiuta molto soprattutto all'inizio. Tutti i nuovi arrivati lavorano bene sia Moise che Marin, hanno la giusta mentalità per far parte di questo gruppo poi dovremo dimostrare sul campo il nostro valore."

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