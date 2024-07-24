Corriere Fiorentino: "Casadei gradisce la Fiorentina, il Chelsea chiede 10-12 milioni"

Casadei è l'ultima idea della Fiorentina

Nelle scorse ore dall'Inghilterra è rimbalzata la notizia che voleva la Fiorentina sulle tracce di Cesare Casadei, classe 2003 ex Inter. Escluso dal Chelsea per la prossima tournée negli Usa, non vede l’ora di tornare in Italia e Firenze sarebbe una piazza molto gradita. Casadei è un’idea nata qualche settimana fa, ma che si potrebbe presto riaccendere, la richiesta dei Blues è tra i 10 e i 12 milioni. Non tantissimi per un ragazzo del 2003 sul quale tutti son pronti a scommettere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.