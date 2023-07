Nazione: “Il Chelsea apre al prestito di Casadei, c’è la Fiorentina sul classe 2003”

Secondo La Nazione oggi in edicola, il Chelsea ha fatto sapere alla Fiorentina e ad altri club italiani, che l’ex Inter Cesare Casadei potrebbe rientrare in Italia in prestito. La Fiorentina è interessata ad uno dei gioielli italiani. L’ex Inter ha bisogno di farsi le ossa e la Fiorentina potrebbe essere il posto giusto. Il Chelsea ha avvisato i viola, Ampadu andrà al Leeds, niente ritorno in Italia dunque.

