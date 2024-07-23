Cm.com rivela: "Fiorentina su Casadei in uscita dal Chelsea, su di lui anche Torino e Strasburgo"

Il giornalista Francesco Guerrieri di calciomercato.com ha rivelato tramite il proprio profilo X dell'interesse della Fiorentina per Cesare Casadei. Il giovane centrocampista Italiano è attualmente al...

Il giornalista Francesco Guerrieri di calciomercato.com ha rivelato tramite il proprio profilo X dell'interesse della Fiorentina per Cesare Casadei. Il giovane centrocampista Italiano è attualmente al Chelsea che però lo ha messo tra i calciatori in uscita e che per lui accetterebbe anche un prestito. Non c'è solo la Fiorentina su Casadei ma anche la concorrenza del Torino in Italia e del Strasburgo all'estero. Questo il tweet:

LE PAROLE DI BARAK

https://www.labaroviola.com/barak-io-mi-sento-bene-contento-di-ricominciare-con-palladino-preparazione-dura/261586/