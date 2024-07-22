Barak: "Io mi sento bene, contento di ricominciare, con Palladino preparazione dura"

Il centrocampista ceco ha buoni propositi per la nuova stagione, Palladino potrebbe anche ritagliargli un nuovo ruolo in campo

Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak appena arrivato in ritiro in Inghilterra ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali della Fiorentina:

"Sono contento di ricominciare gli allenamenti con la squadra, mi sento bene. Dobbiamo guardare avanti alla nuova stagione , l'ultima purtroppo non è finita bene. Il mister mi ha chiamato già durante gli Europei prima della partita con il Portogallo, ha tanto entusiasmo, è calmo, la preparazione è tosta, tante cose positive per ora. Il primo allenamento in Inghilterra è andato bene, campi bellissimi, abbiamo tutto quel che serve e la temperatura è sicuramente migliore che a Firenze. Tutti i nuovi lavorano bene, Kean e Pongracic hanno la mentalità giusta per dimostrare cose importanti".

Gazzetta riporta: “Niente Fiorentina per Locatelli, il centrocampista rimane in bianconero anche il prossimo anno”

https://www.labaroviola.com/gazzetta-riporta-niente-fiorentina-per-locatelli-il-centrocampista-rimane-in-bianconero-anche-il-prossimo-anno/261576/