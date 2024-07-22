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Barak: "Io mi sento bene, contento di ricominciare, con Palladino preparazione dura"

Il centrocampista ceco ha buoni propositi per la nuova stagione, Palladino potrebbe anche ritagliargli un nuovo ruolo in campo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2024 22:25
Barak: "Io mi sento bene, contento di ricominciare, con Palladino preparazione dura" - Firenze, stadio A.Franchi, 27.04.2023, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 27.04.2023, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak appena arrivato in ritiro in Inghilterra ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali della Fiorentina:

"Sono contento di ricominciare gli allenamenti con la squadra, mi sento bene. Dobbiamo guardare avanti alla nuova stagione , l'ultima purtroppo non è finita bene. Il mister mi ha chiamato già durante gli Europei prima della partita con il Portogallo, ha tanto entusiasmo, è calmo, la preparazione è tosta, tante cose positive per ora. Il primo allenamento in Inghilterra è andato bene, campi bellissimi, abbiamo tutto quel che serve e la temperatura è sicuramente migliore che a Firenze. Tutti i nuovi lavorano bene, Kean e Pongracic hanno la mentalità giusta per dimostrare cose importanti".

Gazzetta riporta: “Niente Fiorentina per Locatelli, il centrocampista rimane in bianconero anche il prossimo anno”

https://www.labaroviola.com/gazzetta-riporta-niente-fiorentina-per-locatelli-il-centrocampista-rimane-in-bianconero-anche-il-prossimo-anno/261576/

 

 

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