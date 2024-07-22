Gazzetta riporta: "Niente Fiorentina per Locatelli, il centrocampista rimane in bianconero anche il prossimo anno"

Il centrocampista azzurro resta in bianconero anche per la prossima stagione secondo una richiesta del nuovo allenatore

Secondo La Gazzetta dello Sport, Locatelli resterà in bianconero. Infatti, il centrocampista ha convinto il tecnico Thiago Motta dopo aver iniziato la preparazione estiva. Il tecnico juventino avrebbe deciso di non privarsi del giocatore e di volerlo nel suo gruppo. Locatelli sapeva di essere in bilico e, di conseguenza, si è impegnato per meritarsi la conferma che poi è arrivata in queste ore. Il giocatore non arriverà in viola e rimarrà a Torino anche quest'anno.

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