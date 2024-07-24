Bocci: "Colpani non deve essere in nessun modo il sostituto di Nico, i due devono giocare insieme"

Il giornalista ha commentato diversi temi legati al mondo viola tra cui il possibile arrivo di Colpani in maglia gigliata

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci, noto giornalista e tifoso viola che ha commentato dei temi legati al mondo della Fiorentina: "Nico lo terrei sempre, lo venderei sopra 35 se ci fosse un'offerta e mai sotto perché è troppo importante, se facciamo il cambio con Colpani la Fiorentina è più debole. Se cede Nico, deve prendere uno forte come Gudmundsson. Nella Fiorentina attuale non ci sono giocatori più forti di lui, per questo non lo puoi cedere perché di già hai solo un giocatore che fa la differenza, figurati se cedi anche lui. Se lo dovessi cedere, potresti prendere sia Colpani che Gudmundsson allora lì saresti più forte. Nico necessita di un sostituto forte se dovesse partire anche perché ormai ci vogliono 16 giocatori fissi di livello, quindi, in ogni caso dovresti reinvestire per un cambio forte e un sostituto affidabile. "

Su Casadei: "La Fiorentina deve essere più competitiva dell'anno scorso con gli acquisti, a centrocampo devi fare molto e Casadei può essere un profilo perfetto per il futuro anche perché può essere un ragazzo che può essere rivenduto a molti soldi. Casadei è un investimento che mi piace e un affare da cui ricavare un bel gruzzolo più in avanti."

Sui giovani: "La Fiorentina deve avere sempre dei giovani in rosa che sono cresciuti nel proprio settore come Kayodé o Bianco che deve essere un quasi titolare a centrocampo. Inoltre porterei Comuzzo in pianta stabile tra i difensori a disposizione così da fargli fare molti minuti."

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