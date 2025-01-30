Corriere Fiorentino: "Ritorno di fiamma per Casadei? La Fiorentina potrebbe inserirsi"

Casadei era già stato accostato ai viola in estate

Era stato accostato ai viola in estate, adesso Cesare Casadei potrebbe tornare di moda per la Fiorentina. Tra i nomi dei centrocampisti papabili per la squadra di Palladino, tira di nuovo fuori quello del centrocampista del Chelsea, oggetto di un duello di mercato quasi infinito tra Torino e Lazio. Tra granata e biancocelesti potrebbe inserirsi la Fiorentina e il fatto che questo tira e molla non si sia ancora chiuso fa sperare i viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-comuzzo-oggi-offerta-del-napoli-da-30-milioni-in-prestito-con-obbligo-potrebbe-gia-esserci-a-roma/286781/