Corriere dello Sport: "La Fiorentina aspetta il Chelsea per Casadei. Troppo alto l'ingaggio di McKennie"

Brusco stop per McKenzie! Fiorentina su Casadei

Brusco stop per quanto riguarda McKennie. Per il calciatore della Juventus la strada si fa in salita perché, nonostante il gradimento della Fiorentina, l'ex Leeds continua a pretendere un ingaggio oggettivamente alto (almeno 2,5 milioni di euro a stagione) e quindi complicato da sostenere in questo momento. Di sicuro il tecnico bianconero, Thiago Motta, non intende puntare su di lui il prossimo anno e lo ha già comunicato alla società. Che di conseguenza, assieme al procuratore del ragazzo, si è messa alla ricerca di possibili acquirenti. Il quadro è chiaro: se McKennie vorrà vestire viola, dovrà necessariamente abbassare il tiro. Saranno giorni di riflessione.

Sul conto di Casadei, al contrario, il nodo è legato alla necessità del Chelsea di vendere il giocatore a titolo definitivo, o al massimo con la formula dell'obbligo senza vincoli di alcun tipo. Allo stato attuale la Fiorentina non può garantire una proposta diversa dal prestito con diritto di riscatto, dunque la strada è solo quella dell'attesa: se nelle prossime settimane i blues non troveranno un compratore, valuteranno la potenziale offerta viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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