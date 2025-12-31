31 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:11

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Moretto: “Torino e Fiorentina dialogano per un possibile scambio Mandragora-Casadei”

News

Moretto: “Torino e Fiorentina dialogano per un possibile scambio Mandragora-Casadei”

Redazione

31 Dicembre · 22:04

Aggiornamento: 31 Dicembre 2025 · 22:04

TAG:

CalciomercatoCasadeiFiorentinamandragoraMattia MorettoTorino

Condividi:

di

Secondo Mattia Moretto, i viola valutano un’operazione con il Toro che coinvolgerebbe Mandragora: contatti concreti tra i club

Il calciomercato della Fiorentina entra nel vivo e una nuova pista prende consistenza. Come rilanciato dall’esperto di mercato Mattia Moretto, sta emergendo in modo concreto l’idea di uno scambio tra Fiorentina e Torino, con Cesare Casadei e Rolando Mandragora come protagonisti dell’operazione.

I viola sono alla ricerca di rinforzi giovani e fisici per il centrocampo, e Casadei rappresenta un profilo di grande interesse per prospettiva e caratteristiche. Il Torino, dal canto suo, potrebbe valutare l’esperienza e l’affidabilità dell’ex Mandragora come pedina pronta per il presente. Al momento si tratta di un’idea concreta ma ancora in fase di valutazione, senza accordi definitivi. Molto dipenderà dalla volontà dei giocatori e dall’eventuale conguaglio economico, ma l’asse Firenze-Torino è destinato a scaldarsi nei prossimi giorni.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio