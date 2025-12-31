Moretto: “Torino e Fiorentina dialogano per un possibile scambio Mandragora-Casadei”

Il calciomercato della Fiorentina entra nel vivo e una nuova pista prende consistenza. Come rilanciato dall’esperto di mercato Mattia Moretto, sta emergendo in modo concreto l’idea di uno scambio tra Fiorentina e Torino, con Cesare Casadei e Rolando Mandragora come protagonisti dell’operazione.

I viola sono alla ricerca di rinforzi giovani e fisici per il centrocampo, e Casadei rappresenta un profilo di grande interesse per prospettiva e caratteristiche. Il Torino, dal canto suo, potrebbe valutare l’esperienza e l’affidabilità dell’ex Mandragora come pedina pronta per il presente. Al momento si tratta di un’idea concreta ma ancora in fase di valutazione, senza accordi definitivi. Molto dipenderà dalla volontà dei giocatori e dall’eventuale conguaglio economico, ma l’asse Firenze-Torino è destinato a scaldarsi nei prossimi giorni.