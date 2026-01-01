1 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:14

Pedullà rivela: “Non ci sono margini di manovra per uno scambio tra Mandragora e Casadei”

Redazione

1 Gennaio · 17:02

Aggiornamento: 1 Gennaio 2026 · 17:02

Il noto giornalista, Alfredo Pedullà, rivela che non ci sono margini concreti per effettuare lo scambio Mandragora-Casadei con il Torino

Come riportato da Alfredo Pedullà, Rolando Mandragora è stato accostato a diversi club nelle ultime settimane, ma al momento nessuna pista concreta. Ha rinnovato da poco, è il calciatore più prolifico dei viola, non ha chiesto di andar via e al limite dovrebbe essere la Fiorentina a prendere una decisione che ancora non ha preso. Una cosa possiamo chiarire: l’ipotesi di uno scambio con il Torino con il coinvolgimento di Cesare Casadei ha perso subito quota. Nel senso che non è un’operazione praticabile, nello stesso tempo per Casadei sono arrivati altri sondaggi che non si sono trasformati in una proposta convincente (c’è un mese di tempo). Il futuro di Mandragora comunque non sarà a Torino sponda granata.

