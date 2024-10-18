TMW: "Il Villareal pensa a Casadei del Chelsea, in estate piaceva molto anche alla Fiorentina"

Cesare Casadei ritrovato. Il centrocampista del Chelsea è andato in gol con la Nazionale Under 21 dimostrando di essere tornato pienamente ai suoi livelli. Anche i Blues puntano sul calciatore che di...

Cesare Casadei ritrovato. Il centrocampista del Chelsea è andato in gol con la Nazionale Under 21 dimostrando di essere tornato pienamente ai suoi livelli. Anche i Blues puntano sul calciatore che di recente ha affidato i suoi interessi a Epic Sports Italy di Francesco Facchinetti e Ali Barat.

Facchinetti che con Epic Sports nella scorsa sessione ha confezionato un mercato importante fra assistiti e varie intermediazioni, da Matsen a Lukaku, Gallagher e molte altre operazioni superando i 100 milioni, ha già ricevuto diversi apprezzamenti per Casadei che piace molto in Spagna dove ci pensa il Villarreal.

In estate piaceva molto a Fiorentina e Atalanta, chissà che i due club non possano tornare a pensarci. Il Chelsea sembra voler puntare su di lui anche per il futuro. Ma intanto si accende il mercato per un Casadei decisamente ritrovato. Tra la Spagna e il richiamo dell’Italia. Lo scrive Tuttomercatoweb

LE PAROLE DI FONSECA

https://www.labaroviola.com/fonseca-a-firenze-e-mancata-cattiveria-la-fiorentina-aveva-piu-voglia-di-correre-di-noi/273018/