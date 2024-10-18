Fonseca: "A Firenze è mancata cattiveria, la Fiorentina aveva più voglia di correre di noi"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, è tornato a parlare della sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina: "Il primo giorno è stato buono perché non ho visto nessuno, ero...

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, è tornato a parlare della sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina: "Il primo giorno è stato buono perché non ho visto nessuno, ero arrabbiato. Dopo certe partite non mi piace vedere nessuno. Abbiamo avuto pochi giocatori in questi allenamenti, poi tutti i nazionali sono arrivati ieri. Abbiamo parlato della Fiorentina e preparato l'Udinese. Per me è stato molto importante ieri parlare di ciò che è successo a Firenze. Oggi abbiamo parlato dell'Udinese. I temi? Tutto quello che voi pensate. Io non chiudo gli occhi davanti ai problemi. Li abbiamo, affrontiamoli".

Poi ha proseguito: "Chi ha sbagliato a Firenze verrà punito? Vediamo domani. Per me nessun calciatore è più importante della squadra. E chi sbaglia deve prendersi le sue responsabilità. Se qualcuno non segue questo spirito di squadra, per me è difficile".

Infine: "Possiamo parlare di tattica e di struttura... Pensate che abbiamo perso con la Fiorentina perché c'è stato un problema tecnico o tattico? Per me c'è di più. Penso che non abbiamo avuto la cattiveria, la voglia di correre più della Fiorentina. Questo è tutto nella testa. Possiamo lavorare su tutto, ma quello che per me è stato importante vedere è che non abbiamo avuto aggressività. E questo non è tattica. Dobbiamo correre più degli altri e non l'abbiamo fatto".

Comuzzo: “Non mi aspettavo che tutto avvenisse così in fretta, col Milan è stato come un sogno”

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