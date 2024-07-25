Tuttosport: "Passi in avanti della Fiorentina per Casadei, proposto prestito con diritto di riscatto al Chelsea"
Casadei è l'ultimo nome accostato alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2024 07:49
Passi avanti della Fiorentina nella corsa a Casadei (proposto il prestito con diritto di riscatto al Chelsea). L'ultimo nome accostato ai viola è lui, Casadei, il calciatore è sempre più vicino alla squadra di Raffaele Palladino. Arriverà per rinforzare il centrocampo. Lo scrive Tuttosport.