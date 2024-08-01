CorrSport, interesse concreto del Torino per Casadei. Nessuna novità per Lovric: servono 12 milioni

Sulle colonne odierne del Corriere dello Sport-Stadio ci sono anche le manovre che la Fiorentina sta studiando per il centrocampo. Il club viola prosegue nell'inseguimento del profilo di Weston McKenn...

Sulle colonne odierne del Corriere dello Sport-Stadio ci sono anche le manovre che la Fiorentina sta studiando per il centrocampo. Il club viola prosegue nell'inseguimento del profilo di Weston McKennie, che la Juventus vuole cedere e per il quale non piovono offerte così convenienti. Su Sandi Lovric, invece, ci sono novità considerevoli a proposito del possibile "ammorbidimento" economico dell'Udinese: la richiesta è ancora di dodici milioni. Attesa anche sul fronte Cesare Casadei, apprezzato dai viola e per cui si registra anche l'interesse concreto del Torino.

DI MARZIO RIVELA: “DE GEA PROPOSTO ALLA FIORENTINA, MA IL PROFILO PREFERITO DALLA SOCIETÀ È TURATI”

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