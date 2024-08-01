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CorrSport, interesse concreto del Torino per Casadei. Nessuna novità per Lovric: servono 12 milioni

Sulle colonne odierne del Corriere dello Sport-Stadio ci sono anche le manovre che la Fiorentina sta studiando per il centrocampo. Il club viola prosegue nell'inseguimento del profilo di Weston McKenn...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2024 14:00
CorrSport, interesse concreto del Torino per Casadei. Nessuna novità per Lovric: servono 12 milioni -
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Sulle colonne odierne del Corriere dello Sport-Stadio ci sono anche le manovre che la Fiorentina sta studiando per il centrocampo. Il club viola prosegue nell'inseguimento del profilo di Weston McKennie, che la Juventus vuole cedere e per il quale non piovono offerte così convenienti. Su Sandi Lovric, invece, ci sono novità considerevoli a proposito del possibile "ammorbidimento" economico dell'Udinese: la richiesta è ancora di dodici milioni. Attesa anche sul fronte Cesare Casadei, apprezzato dai viola e per cui si registra anche l'interesse concreto del Torino.

DI MARZIO RIVELA: “DE GEA PROPOSTO ALLA FIORENTINA, MA IL PROFILO PREFERITO DALLA SOCIETÀ È TURATI”

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