Tuttosport: "Fiorentina su Casadei, per il Torino è incedibile. Su di lui anche Napoli e Milan"

Casadei in breve tempo ha conquistato tutti

A Cesare Casadei è bastato un soffio per conquistare tutti: 5 presenze in maglia granata (già 327 minuti giocati), un gol, un assist. i primi lampi italiani di Casadei hanno acceso l’interesse di alcuni club nostrani, tant’è che ai vertici del Torino sono già arrivati i primi interessamenti: del Milan (che è già sulle tracce da tempo anche di Ricci: o uno o l’altro…), del Napoli e della Fiorentina, tanto per cominciare. Il Toro lo ha acquistato a gennaio per 13 milioni più 2 di bonus, oltre al 20% di una sua eventuale rivendita, ma già ora il valore di Casadei è aumentato in maniera importante. Milan, Fiorentina e Napoli hanno voluto capire se a fine stagione il ragazzo sarà messo in vendita. Ma a tutti è arrivata l’immediata e ferma risposta del Torino di Cairo, è assolutamente incedibile. Lo scrive Tuttosport.