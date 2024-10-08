Sentite Casadei: "Non ho mai valutato prestiti. Sono sicuro di aver fatto bene a restare al Chelsea"

Il centrocampista del Chelsea, accostato anche alla Fiorentina nell'ultima sessione di mercato, Cesare Casadei è stato intervistato da TuttoSport per parlare della sua permanenza a Londra nonostante l...

Il centrocampista del Chelsea, accostato anche alla Fiorentina nell'ultima sessione di mercato, Cesare Casadei è stato intervistato da TuttoSport per parlare della sua permanenza a Londra nonostante le tante voci di mercato. Questo un estratto delle sue parole: "Dopo aver parlato con il tecnico ero sicuro al 100 per cento che avrei fatto bene a restare. Sono rimasto senza valutare eventuali prestiti e non potrei essere più orgoglioso di giocare al Chelsea. I paragoni? Sono lusingato, mi ispiro a Milinkovic-Savic e da bambino avevo come idolo Kakà".

MANDRAGORA GIÀ A LAVORO PER RIENTRARE

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