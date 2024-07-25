Gazzetta: "Fiorentina in pressing, vuole subito Casadei ma il Chelsea chiede 15 milioni"

I viola lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto

Nel febbraio 2015, un giovane talento del Chelsea, Mohamed Salah, arrivò a Firenze in prestito, lasciando un segno indelebile nonostante la sua breve permanenza. Oggi, i tifosi viola possono sognare di rivivere quella magia con un altro esubero dei Blues: Cesare Casadei. L’interesse della Fiorentina per il giocatore è concreto e la pista è molto calda. Tuttavia, il nodo cruciale rimane la formula dell’accordo. Il Chelsea preferisce una cessione a titolo definitivo con una richiesta di almeno 15 milioni di euro, mentre i viola puntano su un prestito con diritto di riscatto. Il giovane centrocampista, passato dal settore giovanile dell’Inter e approdato al Chelsea nell’agosto 2022, ha già accumulato esperienza con i prestiti al Reading e al Leicester.

La Fiorentina vede in Casadei un talento in grado di fare la differenza tra la mediana e la trequarti, un giocatore che potrebbe esplodere definitivamente sotto la guida di Palladino. L’interesse dei viola per il giocatore è di lunga data e, grazie alla volontà del tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, di far partire Casadei, la trattativa è più che mai attuale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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