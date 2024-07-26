Corriere Fiorentino: "Casadei? Si valuta la compatibilità con Palladino ma Pradè spinge per prenderlo"

Scontro sulla formula tra Fiorentina e Chelsea

Non solo Colpani, la Fiorentina segue Tessmann e altri profili. Per quanto riguarda Casadei invece la Fiorentina sta facendo delle riflessioni soprattutto tecniche e fatto che possa avere le caratteristiche giuste per giocare in un centrocampo a due ma il gradimento è alto e la trattativa col Chelsea aperta. I blues lo valutano 12-13 milioni e spingono per una cessione definitiva mentre i viola, come per Colpani, non vorrebbero andare oltre un prestito con diritto di riscatto. Si vedrà. Di certo c’è che Pradè ha deciso di premere il piede sull’acceleratore per permettere a Palladino di lavorare su una base più definita di squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.