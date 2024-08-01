Cm.com scrive: "Fiorentina ancora in pressing per Casadei, previsto un colloquio nei prossimi giorni"

Secondo cm.com, la Fiorentina incontrerà nuovamente l'entourage di Casadei e il Chelsea per provare a riportare in Serie A il centrocampista

Dopo due anni dall'addio all'Inter e un paio di prestiti tra Reading e Leicester, Cesare Casadei può tornare in Italia. Il centrocampista classe 2003 è fuori dai piani del Chelsea nonostante sulla panchina dei Blues sia arrivato Enzo Maresca, col quale ha già lavorato nella scorsa stagione. Il giocatore si sta allenando da solo in attesa che si concretizzi un trasferimento, la sua priorità è il ritorno in Italia per giocare in Serie A dove non ha ancora mai debuttato.

FIORENTINA, CONTATTI PER CASADEI - Sulle tracce di Casadei ci sono Fiorentina e Torino, con i primi in vantaggio sul club di Cairo. L'idea è quella di un prestito con l'eventuale inserimento di un diritto di riscatto o un obbligo condizionato a determinati obiettivi da raggiungere. La settimana scorsa ci sono stati dei contatti tra le parti e nei prossimi giorni è previsto un nuovo colloquio, si è ipotizzata anche una cessione a titolo definitivo ma è una pista difficile considerando che il Chelsea l'ha pagato circa 20 milioni.

L'INGAGGIO DI CASADEI - Per convincere i Blues a farlo partire in prestito la Fiorentina sta valutando di pagare interamente l'ingaggio del giocatore, che guadagna un milione di euro netti più bonus. Per Casadei un ritorno in Italia può rappresentare una vetrina sul futuro, con l'obiettivo di entrare nel giro della Nazionale di Spalletti. Lo scrive calciomercato.com.

IL PUNTO SU TESSMANN E NON SOLO

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