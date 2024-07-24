TMW: "Casadei-Fiorentina, il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo e chiede 20 milioni di euro"

Casadei è uno degli obiettivi a centrocampo della Fiorentina. C'è ancora distanza sulla formula e i Blues fissano il prezzo

La Fiorentina mette nel mirino Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 di proprietà del Chelsea. Il giovane ex Inter potrebbe clamorosamente in Italia e la dirigenza viola vuole provare a regalarlo a mister Palladino. Secondo quanto riporta TMW, per il momento si può definire un obiettivo della Fiorentina, ma in questo momento non è ancora così vicino. I Blues chiedono 20 milioni di euro e vorrebbero cederlo a titolo definitivo, mentre i viola, al contrario, chiedono un prestito con al massimo l'obbligo di riscatto condizionato. C'è ancora distanza sulla formula.

FEDELE: “CASADEI-FIORENTINA? MI PIACE MOLTO, RIVEDO IN LUI DINO BAGGIO. COLPANI MOLTO SIMILE A ZANIOLO”

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