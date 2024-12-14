Bologna-Fiorentina è stata giocata 72 volte, l'ultima vittoria viola al Dall'Ara risale a Dicembre 2021

Si giocherà domani alle 15 Bologna-Fiorentina match valevole per la 16° giornata di Serie A, anche se entrambe le squadre hanno giocato una partita in meno a causa dei rinvii contro le due squadre di...

Si giocherà domani alle 15 Bologna-Fiorentina match valevole per la 16° giornata di Serie A, anche se entrambe le squadre hanno giocato una partita in meno a causa dei rinvii contro le due squadre di Milano. Le partite tra Bologna e Fiorentina si sono giocate ben 72 volte con 27 vittorie per il Bologna, 17 per la Fiorentina e 28 pareggi. La squadra viola al dall'Ara ha segnato ben 86 reti subendone 91.

L'ultima vittoria viola risale al 2021 quando nel lunch match la Fiorentina vinse per 3-2 grazie alle reti di Maleh, Vlahovic su rigore e Biraghi su punizione, con il goal di Hickey nel finale a riaccendere le speranze dei cuori rossoblu. Da quel momento a Bologna la Fiorentina ha perso per 2-0 lo scorso anno e per 2-1 la stagione precedente

BIRAGHI ARRABBIATO

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-biraghi-arrabbiato-per-le-parole-di-palladino-tutto-e-nato-dallacquisto-di-gosens/280551/