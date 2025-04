Citterio (Vice Palladino): “Non abbiamo perso 2 punti, abbiamo mosso la classifica. Non volevamo perdere”

Il vice di Raffaele Palladino, Stefano Citterio, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Fiorentina contro il Parma, queste le sue parole:

“Non è un’occasione persa, abbiamo mosso la classifica, queste sono partite insidiose, sapevamo che sarebbe stata difficile e cosi è stato. Loro hanno fatto meglio nel primo tempo, noi nel secondo tempo. Il pari è giusti, non cambia nulla nel nostro cammino, il campionato è lungo e ci sono tanti scontri diretti. Dobbiamo fare bene tra campionato e coppa. Non voglio cercare alibi, potevamo fare meglio nel primo tempo, nel secondo tempo siamo andati meglio, potevamo essere più lucidi nella manovra e nella finalizzazione. A volte gli episodi ci sono andati bene, oggi no.

Fagioli sta bene. Pongracic è stato sostituito perchè ci sono tanti impegni e qualcuno deve rifiatare, abbiamo gente come Comuzzo e come Moreno per far rifiatare i giocatori. Non abbiamo messo Zaniolo perchè non volevamo sbilanciarci troppo e non volevamo rischiare contro il Parma. Ci è mancata precisione e lucidità nell’ultima scelta. Se il tiro di Kean fosse entrato staremmo parlando di un’altra partita. Parisi sta bene, è uscito perchè acciaccato alla caviglia. Da stasera inizieremo a pensare il Celje”