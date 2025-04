Polverosi replica a Citterio: “Chivu poteva parlare di punto guadagnato, non la Fiorentina che vuole l’Europa”

Il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha criticato la comunicazione dello staff viola dopo il match con il Parma: “Lo staff viola, dopo il pareggio 0-0 con il Parma, ha parlato di aver mosso la classifica e di aver fatto cambi conservativi per mantenere il risultato, avrei capito se certe parole le avesse dette Chivu che stava strappando un punto d’oro per la salvezza ma non noi. La Fiorentina è una squadra in lotta per l’Europa con 6 punti dalla Champions e 3 dall’Europa League e con un cammino ben avviato in Conference dove dovresti trovare il Betis in semifinale e saranno sfide dove i migliori devono giocare. Non venite a parlarci di stanchezza perché non c’entra niente, dovremo essere pronti per ottenere il più possibile.”

Sulla Fiorentina: “La Fiorentina è indecifrabile perché ha spazzato via tutte le big in casa tranne il Napoli, ma con avversari modesti ha sempre faticato perché con il Parma non puoi andare in contropiede e così facendo, la Fiorentina è stata bloccata e non ha saputo creare nulla. Abbiamo vissuto sulle montagne russe dall’inizio, prima un pessimo avvio poi il secondo posto e la zona Champions ed ora di nuovo una brusca frenata che non fa bene per l’Europa.”