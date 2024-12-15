Parla Citterio: "Non è facile giocare ogni 3 giorni. Nel secondo tempo abbiamo fatto male"

Dopo Bologna-Fiorentina in sala stampa dallo stadio, ha risposto alle domande dei giornalisti il vice allenatore di Palladino

Stefano Citterio ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Bologna, queste le parole del vice allenatore della squadra viola:

"Non è facile giocare ogni tre giorni, nel primo tempo abbiamo fatto bene ed abbiamo avuto un grande approccio, nel secondo tempo ci siamo allargati tanto, abbiamo perso distanze e duelli, gli abbiamo concesso questo vantaggio ma c'è stata reazione, abbiamo retto il campo. Dovevamo restare più uniti e più compatti. Tutti hanno fatto un ottimo primo tempo, Beltran esterno è un esperimento che possiamo ripetere ma abbiamo anche altre armi come Sottil, oggi volevamo tenere la palla più dentro campo. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano e non posso rimproverare nulla da questo punto di vista.

Bove ha fatto un grande campionato, era un giocatore importante per noi, adesso dobbiamo trovare altre soluzioni, probabilmente fino a quando riusciamo a stare corti e compatti riusciamo a reggere il centrocampo a due, altrimenti soffriamo di più. Sottil è riuscito a dare il suo contributo, non è facile entrare a partita in corso, potevano tutti fare di più nel secondo tempo, abbiamo smesso di giocare. La stanchezza può arrivare per tutti, non penso sia un problema fisico, il nostro problema di oggi è stato l'inizio del secondo tempo, non è un problema fisico. In avanti non siamo stati abbastanza pronti a sfruttare meglio la mole di gioco che abbiamo creato"

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pagelle-fiorentina-gudmundsson-illumina-colpani-e-beltran-mai-pericolosi-de-gea-ce/280949/