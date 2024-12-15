PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON ILLUMINA, COLPANI E BELTRAN MAI PERICOLOSI. DE GEA C'È

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Dall'Ara per la sfida contro il Bologna

De Gea 6,5 Fino al gol di Odgaard aveva parato tutto, la parata più difficile quella ad inizio secondo tempo su un tiro ben diretto a fil di palo. Sempre attento e ben posizionato, da sicurezza al reparto

Dodò 6,5 Regala giocate di altissimo livello tecnico e quando riparte fa vedere il suo talento mettendo in apprensione la difesa del Bologna. In ritardo nel secondo tempo su un contropiede avversario ed è l'unico errore di posizionamento della sua partita. Nel secondo tempo da una sua azione nasce una bella opportunità nell'area del Bologna. Ammonito per proteste, salta l'Udinese.

Comuzzo 6,5 Soprattutto il primo tempo è un manifesto del suo talento, c'è tutto: anticipo, lettura, reparto, sacrificio. Limita Castro il più possibile quando è dalle sue parti. Prende giallo nel finale è una scelta saggia

Ranieri 6 Mezzo voto in meno perchè nel gol del Bologna è messo male ma comunque gioca una partita di grande attenzione, non viene mai superato facilmente e lotta bene leggendo attentamente tutte le situazioni

Gosens 5,5 Probabilmente la peggior partita stagionale per il terzino tedesco che trova la sua miglior giocata solo al minuto 79 dove serve un grande assist per Richardson. Ma in difesa spesso è in ritardo e non difende come potrebbe

Adli 5,5 Confusionario, non è sempre pulito nelle sue giocate e spesso è troppo lento. Si perde nella morsa avversaria

Cataldi 5,5 Ha sui piedi la palla del vantaggio dopo un grande assist di Gudmundsson ma sciupa tutto ed era solo davanti al portiere, dalla sua ha che di certo non è il suo mestiere. Per il resto gioca una partita di grande ordine

Colpani 5 Non incide. Quando fa una bella giocata non riesce mai a completarla per bene ed a farla diventare incisiva. Tanto fumo, poco arrosto. E non è una novità

Gudmundsson 6,5 Primo tempo di assoluto valore, per poco non si procura un rigore, da un suo inserimento arriva l'ammonizione di Pobega in una zone al limite dell'area di rigore, ma ogni pallone toccato è un potenziale pericolo per gli avversari e le azioni più pericolose della Fiorentina portano anche la sua firma. Perfetto anche l'assist che mette Cataldi tutto solo davanti al portiere. Cala fisicamente nel secondo tempo ed esce

Beltran 5 Inizia la partita più largo a sinistra, prendendo di fatto quello che era il ruolo di Bove, nel secondo tempo gioca invece nel suo ruolo. La sostanza non cambia, lotta tanto ma perde la maggior parte dei duelli. Mai un tiro in porta, un assist o una giocata che impensierisce gli avversari

Kean 5,5 Non ha tanti palloni giocabili e quelli che gli vengono dati li lavora al meglio possibile, troppo isolato, fa comunque il massimo anche se di fatto non è mai pericoloso

Sottil 6 Non ha un grande avversario davanti a se perchè De Silvestri non è agile e veloce e lui se ne accorge. Lo mette tanto in difficoltà anche se poi sul più bello perde sempre il giusto guizzo

Ikonè 5,5 Ha sui piedi un paio di interessanti occasioni ma perde tempo e spazio, la prima volta decide di non calciare e si fa recuperare, nella seconda occasiona tira alto

Richardson 5,5 Mezzo voto in meno perchè ha una grande occasione e non la sfrutta, colpendo di testa, da pochi passi, ma solo centralmente. Non gioca comunque uno spezzone di gara negativo dimostrando la sua crescita

I TIFOSI DELLA JUVENTUS OFFENDONO VLAHOVIC, POI IL CORO SULLA FIORENTINA

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