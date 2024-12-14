Vlahovic litiga con i tifosi, la curva lo ricopre di fischi e gli urla "Sei solo un viola di m****"

L'ex viola alla fine della gara col Venezia riacciuffata in extremis grazie ad un suo gol su rigore, ha litigato con la curva bianconera

Dusan Vlahovic molto nervoso nei minuti finali e nel post-partita di Juventus-Venezia. Il centravanti serbo, che ha segnato nel recupero il calcio di rigore del decisivo 2-2, prima si è scagliato contro qualcuno della squadra avversaria e poi ha vissuto momenti di tensione con i tifosi bianconeri nel confronto sotto la curva.

Dopo aver spiazzato dal dischetto Stankovic, Vlahovic ha iniziato ad inveire platealmente contro gli avversari. Secondo quanto riportato da DAZN gli oggetti dei suoi strali, per motivi tutti da verificare potrebbero essere stati o il portiere del Venezia, suo connazionale, o Izdas. L'arbitro vicino al bomber della formazione bianconera lo ha ammonito, con i due protagonisti di un conciliabolo.

Le cose non sono finite lì perché Vlahovic ha iniziato anche ad infastidirsi con i tifosi, per qualche mugugno di troppo. La resa dei conti è arrivata dopo il fischio finale, quando il malumore della curva si è fatto sentire e non poco. Anche in questo caso Dusan si è scaldato, con un confronto anche duro. Mentre tutta la squadra era a rapporto dai tifosi, la situazione sembrava essere tornata alla normalità, con l'attaccante che ha anche fatto degli apparenti gesti di scuse. Calma che è durata poco visto che poi si è scatenato un nuovo battibecco, con l'ex Fiorentina nuovamente infuriato per un brutto coro nei suoi confronti.

Lo riporta fanpage.it

Sui social i tifosi bianconeri si sono scagliati contro di lui reo di non aver accettato passivamente la contestazione. Le critiche al giocatore ed al suo atteggiamento si sprecano.

Il Benfica le tenta tutte per cedere Cabral, ma vuole recuperare i 20 milioni pagati alla Fiorentina

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