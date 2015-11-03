Notizie Contestazione Fiorentina

Repubblica scrive: “Possibile contestazione della curva e dei tifosi viola in caso di sconfitta con il Parma”
04 marzo 2026 15:46
“Cercasi Società... ACF Fiorentina”: lo striscione della Fiesole dopo l’ennesimo tracollo
02 novembre 2025 19:37
Disastro Fiorentina anche a San Siro, i tifosi viola cantano imbufaliti: "Ci siamo solo per la maglia"
29 ottobre 2025 22:33
Milan, tra i fischi di S.Siro cala il sipario su una stagione fallimentare: è settima davanti la Fiorentina
24 maggio 2025 23:18
Dopo ieri la Fiorentina non può far finta di niente, dovrà prendere una decisione su Pradè e Palladino
19 maggio 2025 17:57
Fischi e coro: "Fuori le palle". Contestazione dei tifosi della Fiorentina a Venezia verso la squadra
12 maggio 2025 21:10
Vlahovic litiga con i tifosi, la curva lo ricopre di fischi e gli urla "Sei solo un viola di m****"
15 dicembre 2024 00:11
La Nazione: A fine gara squadra contestata, dalla curva aste di bandiere e seggiolini in campo
30 maggio 2024 01:10
I tifosi del Napoli contestano tra fischi e striscioni: "Dal trionfo al tonfo, a stento sarete ricordati"
26 maggio 2024 19:31
Ligas: "Montella è nervoso e irascibile. Il progetto di Corvino non era un progetto tecnico ma solo economico a favore della proprietà"
30 aprile 2019 13:35
Zitti tutti, parla Firenze! Curva Fiesole a raccolta fuori dal Franchi per urlare la loro rabbia verso la società.
05 luglio 2017 21:45
Durissima contestazione in corso al Franchi! Cori e striscioni contro DV e Corvino.
05 luglio 2017 19:49
IL CLIMA MALSANO.... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
26 maggio 2017 22:45
"TU QUOQUE BRUTE, FILI MI"... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
22 maggio 2017 22:59
Curva Fiesole: "Salutate la minoranza" e "Della Valle vattene" i cori gettonati. Ma il resto dello stadio...
13 maggio 2017 18:44
SILENZIO, PARLA ANDREA... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
08 maggio 2017 23:22
UN WEEK-END DA LEONI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
02 maggio 2017 12:30
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