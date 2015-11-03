Labaro Viola

Notizie Contestazione Fiorentina

Repubblica scrive: “Possibile contestazione della curva e dei tifosi viola in caso di sconfitta con il Parma”

04 marzo 2026 15:46

“Cercasi Società... ACF Fiorentina”: lo striscione della Fiesole dopo l’ennesimo tracollo

02 novembre 2025 19:37

Disastro Fiorentina anche a San Siro, i tifosi viola cantano imbufaliti: "Ci siamo solo per la maglia"

29 ottobre 2025 22:33

Milan, tra i fischi di S.Siro cala il sipario su una stagione fallimentare: è settima davanti la Fiorentina

24 maggio 2025 23:18

Dopo ieri la Fiorentina non può far finta di niente, dovrà prendere una decisione su Pradè e Palladino

19 maggio 2025 17:57

Fischi e coro: "Fuori le palle". Contestazione dei tifosi della Fiorentina a Venezia verso la squadra

12 maggio 2025 21:10

Vlahovic litiga con i tifosi, la curva lo ricopre di fischi e gli urla "Sei solo un viola di m****"

15 dicembre 2024 00:11

La Nazione: A fine gara squadra contestata, dalla curva aste di bandiere e seggiolini in campo

30 maggio 2024 01:10

I tifosi del Napoli contestano tra fischi e striscioni: "Dal trionfo al tonfo, a stento sarete ricordati"

26 maggio 2024 19:31

Ligas: "Montella è nervoso e irascibile. Il progetto di Corvino non era un progetto tecnico ma solo economico a favore della proprietà"

30 aprile 2019 13:35

Zitti tutti, parla Firenze! Curva Fiesole a raccolta fuori dal Franchi per urlare la loro rabbia verso la società.

05 luglio 2017 21:45

Durissima contestazione in corso al Franchi! Cori e striscioni contro DV e Corvino.

05 luglio 2017 19:49

IL CLIMA MALSANO.... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

26 maggio 2017 22:45

"TU QUOQUE BRUTE, FILI MI"... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

22 maggio 2017 22:59

Curva Fiesole: "Salutate la minoranza" e "Della Valle vattene" i cori gettonati. Ma il resto dello stadio...

13 maggio 2017 18:44

SILENZIO, PARLA ANDREA... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

08 maggio 2017 23:22

UN WEEK-END DA LEONI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

02 maggio 2017 12:30

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