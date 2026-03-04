Repubblica scrive: “Possibile contestazione della curva e dei tifosi viola in caso di sconfitta con il Parma”

Secondo quanto riportato dall’edizione di Firenze di Repubblica, il settore ospiti viola chiuso lunedì sera a Udine ha evitato manifestazioni di dissenso a fine partita ma sui social è montata la rabb...

Secondo quanto riportato dall’edizione di Firenze di Repubblica, il settore ospiti viola chiuso lunedì sera a Udine ha evitato manifestazioni di dissenso a fine partita ma sui social è montata la rabbia per la prestazione, mischiata alla rassegnazione per un’annata maledetta. Domenica pomeriggio al Franchi dalla curva e dal pubblico non mancherà sostegno nei novanta minuti, ma in caso di risultato negativo scatterà una nuova, pesante, contestazione.