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Repubblica scrive: “Possibile contestazione della curva e dei tifosi viola in caso di sconfitta con il Parma”

Secondo quanto riportato dall’edizione di Firenze di Repubblica, il settore ospiti viola chiuso lunedì sera a Udine ha evitato manifestazioni di dissenso a fine partita ma sui social è montata la rabb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2026 15:46
Repubblica scrive: “Possibile contestazione della curva e dei tifosi viola in caso di sconfitta con il Parma” - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dall’edizione di Firenze di Repubblica, il settore ospiti viola chiuso lunedì sera a Udine ha evitato manifestazioni di dissenso a fine partita ma sui social è montata la rabbia per la prestazione, mischiata alla rassegnazione per un’annata maledetta. Domenica pomeriggio al Franchi dalla curva e dal pubblico non mancherà sostegno nei novanta minuti, ma in caso di risultato negativo scatterà una nuova, pesante, contestazione.

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