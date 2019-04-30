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Ligas: "Montella è nervoso e irascibile. Il progetto di Corvino non era un progetto tecnico ma solo economico a favore della proprietà"

Sui social il giornalista Franco Ligas ha esposto il suo pensiero riguardo alla brutta Fiorentina vista ieri contro il Sassuolo: "L’ennesima sconfitta di ieri sera mi ha fatto capire che Vincenzo Mont...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 aprile 2019 13:35
Ligas: "Montella è nervoso e irascibile. Il progetto di Corvino non era un progetto tecnico ma solo economico a favore della proprietà" -
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Sui social il giornalista Franco Ligas ha esposto il suo pensiero riguardo alla brutta Fiorentina vista ieri contro il Sassuolo: "L’ennesima sconfitta di ieri sera mi ha fatto capire che Vincenzo Montella, ritornando a Firenze, ha commesso un grande errore. È troppo nervoso e irascibile anziché essere tranquillo e lucido. Discutere con un arbitro che ha concesso un rigore improbabile e ha annullato un gol probabilmente regolare è sintomo di nervosismo deleterio. Dire, in sala stampa, che la situazione ambientale non aiuta è un grande errore di comunicazione e non corrisponde al vero. Non so se lo sciopero parziale del tifo crea nervosismo o sconcerto nella squadra ma so che, negativamente, ha influito la gestione fallimentare della triade Diego-Mario-Pantaleo. È negli occhi di tutti. Qualcuno li ha aperti solo recentemente mentre gli altri, la minoranza dei tifosi e dei giornalisti, aveva lanciato da tempo un campanello d’allarme: quello imbastito da Corvino non era un progetto tecnico ma solo economico a favore della proprietà".

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