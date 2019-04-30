Ligas: "Montella è nervoso e irascibile. Il progetto di Corvino non era un progetto tecnico ma solo economico a favore della proprietà"

Sui social il giornalista Franco Ligas ha esposto il suo pensiero riguardo alla brutta Fiorentina vista ieri contro il Sassuolo: "L’ennesima sconfitta di ieri sera mi ha fatto capire che Vincenzo Mont...

Sui social il giornalista Franco Ligas ha esposto il suo pensiero riguardo alla brutta Fiorentina vista ieri contro il Sassuolo: "L’ennesima sconfitta di ieri sera mi ha fatto capire che Vincenzo Montella, ritornando a Firenze, ha commesso un grande errore. È troppo nervoso e irascibile anziché essere tranquillo e lucido. Discutere con un arbitro che ha concesso un rigore improbabile e ha annullato un gol probabilmente regolare è sintomo di nervosismo deleterio. Dire, in sala stampa, che la situazione ambientale non aiuta è un grande errore di comunicazione e non corrisponde al vero. Non so se lo sciopero parziale del tifo crea nervosismo o sconcerto nella squadra ma so che, negativamente, ha influito la gestione fallimentare della triade Diego-Mario-Pantaleo. È negli occhi di tutti. Qualcuno li ha aperti solo recentemente mentre gli altri, la minoranza dei tifosi e dei giornalisti, aveva lanciato da tempo un campanello d’allarme: quello imbastito da Corvino non era un progetto tecnico ma solo economico a favore della proprietà".